Жители дачных кооперативов рассказали, как собираются пережить большую воду и вспомнили паводок 2011 года.Страшная авария пассажирского автобуса сообщением Уральск-Атырау унесла жизни трех человек.Фельдшера скорой помощи нашли повешенным в лесопосадке в п. Деркул.Школьник спас 8-летнего ребенка и мужчину из пожара в частном доме.В Уральске растаявший на крыше снег затопил квартиры нескольких многоэтажек.На съезде партии "Нур Отан" президент поручил дополнительно выделить на социальную сферу деньги из бюджета и Нацфонда. На что потратят 2,3 трлн тенге?