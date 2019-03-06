Жители дачных кооперативов рассказали, как собираются пережить большую воду и вспомнили паводок 2011 года.  Стр. 4-5 Страшная авария пассажирского автобуса сообщением Уральск-Атырау унесла жизни трех человек. Стр. 6-7 Фельдшера скорой помощи нашли повешенным в лесопосадке в п. Деркул. Стр. 31 Школьник спас 8-летнего ребенка и мужчину из пожара в частном доме. Стр. 31 В Уральске растаявший на крыше снег затопил квартиры нескольких многоэтажек. Стр. 8 На съезде партии "Нур Отан" президент поручил дополнительно выделить на социальную сферу деньги из бюджета и Нацфонда. На что потратят 2,3 трлн тенге? Стр. 12-13 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.