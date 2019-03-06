Семинары пройдут на темы по новым изменениям в законодательстве по государственным закупкам и процедурам прохождения ПКО Самрук-Казына. Для жителей ЗКО специальные цены. Лектор: Дендербай Асқар Жуанұлы - директор учебного центра по обучению и сопровождению закупок ТОО «Tenderbay». Эксперт-практик со стажем участия в государственных закупках более 10 лет и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» более 5 лет. Большой опыт в сопровождении закупок по различным направлениям, таких как: здравоохранение, образование, медицина, строительство, инжиниринг (ПСД, технадзор), общественное питание, охранная деятельность, информационные системы и другие - как в роли Заказчика так и Поставщика. Эксперт по проведению ПКО в закупках АО «Самрук-Казына».
При участии с одной организации двух и более человек скидка для каждого последующего 10%
Участникам предоставляется раздаточный материал и именной сертификат о прохождении обучения, а также бесплатная консультация в течение года. Активных участников ждут призы! Программу семинаров и форму заявки на участие можно скачать на сайте: www.tenderbay.kz Регистрация уже началась! Наши контакты: +7 (7112) 343-424, 8707 937 7054 [email protected]   www.tenderbay.kz