Иллюстративное фото из архива "МГ" Прокуроры Индерского района выявили, что отдел занятости населения с 2016 по 2018 годы инвалидам не оказывал предусмотренные законодательством социальные выплаты к памятным датам и праздничным дням. - В результате вмешательства прокуратуры права инвалидов восстановлены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.