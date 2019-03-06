Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 28 февраля по 6 марта на территории ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Весь личный состав Уральского гарнизона был переведен на усиленный режим работы. – За четыре дня проведения мероприятий пресечены свыше 1600 административных правонарушений, в том числе 164 факта мелких хулиганств, 320 фактов распития алкогольных напитков и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме этого, задержано 27 водителей за вождение транспортных средств в состоянии опьянения и выявлено два факта нелегальных пассажирских перевозок. За нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 74 иностранных граждан, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Стоит отметить, что участковые инспекторы полиции провели 1484 подворовых обходов, проверили по месту жительства 696 лиц, которые состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел, 136 неблагополучных семей, 12 из которых поставлены на профилактический учет. – Принятыми мерами удалось снизить аварийность на дорогах области и населенных пунктах, снизить количество совершаемых преступлений на улицах и общественных местах, - рассказали полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.