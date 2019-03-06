Хасен Тоясов. Фото из соцсетей Как сообщили в управлении полиции города Уральска, вызов о том, что в здании управления предпринимательства и индустриального развития ЗКО найдено тело повешенного мужчины в дежурную часть поступил 5 марта около 21.00. - Труп заместителя руководителя управления предпринимательства был найден в в служебном кабинете. Причина смерти - механическая асфиксия. Записки найдено не было. По данному факту заведено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - пояснили в управлении полиции города Уральск. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что при предварительном осмотре судмедэкспертом признаков насильственной смерти обнаружено не было. 30-летний Хасен Тоясов окончил ЗКАТУ им. Жангир хана . С 2011 года работал в управлении предпринимательства в должности главного специалиста, руководителя отдела. В октябре 2018 года был назначен на должность заместителя руководителя управления. Информацию о смерти сотрудника управления подтвердили и в самом управлении предпринимательства. Коллеги отмечают его высокий профессионализм и исключительную ответственность. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончины Хасена Тоясова. Он был предан своему делу, чем заслужил высокий авторитет и уважение среди коллег. Для нас он был настоящим другом и прекрасным человеком. Его уход - это невосполнимая утрата для всех, кто его знал, - отметил его коллега, руководитель управления предпринимательства по ЗКО Арман Жалмагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.