Редактор «Аңыз адам» удивил комиссию на экзамене по казахскому языку

Очередной претендент на пост главы государства - редактор "Аңыз адам" Жарылкап Калыбай успешно сдал экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент Tengrinews.kz из ЦИК. Фото с сайта Tengrinews.kz Глава лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков пояснил, что в письменной работе претендент не допустил ни одной ошибки и справился на "отлично", раскрыв тему. Во время второго задания экзаменуемый прочитал прозу Бауржана Момышулы и успешно сдал третье задание. "Жарылкап Калыбай свободно владеет казахским языком. Желаем удачи", - сказал Жолдасбеков. Он подчеркнул, что этот претен