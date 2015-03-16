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Редактор «Аңыз адам» удивил комиссию на экзамене по казахскому языку

Очередной претендент на пост главы государства - редактор "Аңыз адам" Жарылкап Калыбай успешно сдал экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент Tengrinews.kz из ЦИК. Фото с сайта Tengrinews.kz Глава лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков пояснил, что в письменной работе претендент не допустил ни одной ошибки и справился на "отлично", раскрыв тему. Во время второго задания экзаменуемый прочитал прозу Бауржана Момышулы и успешно сдал третье задание. "Жарылкап Калыбай свободно владеет казахским языком. Желаем удачи", - сказал Жолдасбеков. Он подчеркнул, что этот претен
Marat
Редактор «Аңыз адам» удивил комиссию на экзамене по казахскому языку
Очередной претендент на пост главы государства - редактор "Аңыз адам" Жарылкап Калыбай успешно сдал экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент Tengrinews.kz из ЦИК.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz Глава лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков пояснил, что в письменной работе претендент не допустил ни одной ошибки и справился на "отлично", раскрыв тему. Во время второго задания экзаменуемый прочитал прозу Бауржана Момышулы и успешно сдал третье задание. "Жарылкап Калыбай свободно владеет казахским языком. Желаем удачи", - сказал Жолдасбеков. Он подчеркнул, что этот претендентом стал вторым после Главы государства, который поразил комиссию таким знанием госязыка. 55-летний Жарылкап Калыбай подал свою заявку для участия в выборах 12 марта. Прием заявлений на участие в выборах президента Казахстана был завершен 15 марта, в 00 часов 00 минут (время Астаны). По словам секретаря ЦИК Бахыта Мельдешова, по состоянию на 00 часов 01 минуту 16 марта в Центризбиркоме находилось 27 заявлений. Ранее пятеро претендентов сдали лингвистический экзамен и доказали, что они соответствуют предъявляемым требованиям. Среди них - действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев, кандидат от КНПК Тургун Сыздыков и самовыдвиженцы: Лимана Койшиева, Канат Турагельдиев и Абельгази Кусаинов. Им выданы подписные листы. 15 марта стало известно, что действующий Глава государства собрал полмиллиона подписей в свою поддержку. Внеочередные президентские выборы состоятся в РК 26 апреля.

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