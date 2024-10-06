Референдум - 2024: Всего за один час проголосовали жители села в ЗКО

Село Аксуат в Чингирлауском районе ЗКО всегда отличалось дружбой и сплоченностью его жителей. Вот и в день голосования они все вместе пришли на участок референдума. Пока это единственный населенный пункт, где явка составила 100%.

Участки референдума по всей стране открылись только час назад, но село Аксуат Чингирлауского района уже завершило голосование. Отдать свой голос “за” или “против” можно до 8 вечера, но местные жители управились до 8 утра.

- Явка составила 100%, — констатировал председатель участковой комиссии Улболсын Баисейтовна.

И нет, магия здесь не замешана. Дело в том, что село Аксуат является одним из самых маленьких в Чингирлауском районе и во всей ЗКО. Здесь проживает всего чуть более 170 жителей. Односельчане хорошо знают друг друга, часто ходят в гости и устраивают праздники. Вот и в день референдума они решили исполнить свой гражданский долг тоже вместе.

- А что тянуть? Утром встали рано, управились с хозяйством, на референдум и обратно к домашним делам. А потом и собраться всем можно, праздник устроить, — делится жительница села Аксуат.

Напомним, сегодня по всей стране проходит референдум по строительству АЭС.