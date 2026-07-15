Рейтинг мужей по знаку зодиака: кто из них станет идеальным спутником жизни?

Астрологический гид по мужским характерам: какие знаки зодиака созданы для семьи, а с кем семейная жизнь превратится в захватывающее, но непростое приключение.

Выбор спутника жизни - задача ответственная. Астрологи считают, что звезды задают темперамент и стиль общения, которые неизбежно проявляются в браке. Эксперты портала LadyMail составили рейтинг, который поможет разобраться, кто из мужчин нацелен на стабильность, а с кем скучно точно не будет.

Золотая тройка: лидеры надежности

1 место - Телец: "Золотой стандарт" брака; надежный и практичный муж, который ставит комфорт и материальное благополучие семьи на первое место.

"Золотой стандарт" брака; надежный и практичный муж, который ставит комфорт и материальное благополучие семьи на первое место. 2 место - Рак: Самый эмпатичный партнер; чуткий и заботливый муж, для которого дом - это святое пространство, требующее постоянной эмоциональной близости.

Самый эмпатичный партнер; чуткий и заботливый муж, для которого дом - это святое пространство, требующее постоянной эмоциональной близости. 3 место - Козерог: Фундаментальный муж; целеустремленный защитник, который берет на себя роль главного добытчика и строит жизнь семьи по четкому плану.

Хорошие партнеры (но со своими нюансами)

4 место - Весы: Дипломатичный эстет, стремящийся сглаживать любые углы и поддерживать атмосферу гармонии и взаимопонимания.

Дипломатичный эстет, стремящийся сглаживать любые углы и поддерживать атмосферу гармонии и взаимопонимания. 5 место - Лев: Яркий лидер и щедрый защитник, которому для сохранения верности жизненно важно чувствовать ваше искреннее восхищение.

Яркий лидер и щедрый защитник, которому для сохранения верности жизненно важно чувствовать ваше искреннее восхищение. 6 место - Дева: Рациональный организатор, который мастерски управляет бюджетом и бытом, предпочитая дела проявлению эмоций.

Рациональный организатор, который мастерски управляет бюджетом и бытом, предпочитая дела проявлению эмоций. 7 место - Овен: Энергичный мужчина действия, с которым никогда не будет скучно, но с которым сложно достигать компромиссов.

Энергичный мужчина действия, с которым никогда не будет скучно, но с которым сложно достигать компромиссов. 8 место - Близнецы: Интеллектуальный собеседник, с которым легко и весело, пока его постоянная жажда новизны не нарушает семейный покой.

Сложный характер: испытание на прочность

9 место - Стрелец: Свободолюбивый оптимист, рассматривающий брак как партнерство друзей, но категорически не терпящий давления и жестких обязательств.

Свободолюбивый оптимист, рассматривающий брак как партнерство друзей, но категорически не терпящий давления и жестких обязательств. 10 место - Водолей: Независимый мыслитель, который ставит интеллектуальные интересы выше бытовых дел и превыше всего ценит личную свободу.

Независимый мыслитель, который ставит интеллектуальные интересы выше бытовых дел и превыше всего ценит личную свободу. 11 место - Рыбы: Тонкий романтик, погруженный в свой внутренний мир, которому часто требуется сильное плечо супруги для решения практических вопросов.

Тонкий романтик, погруженный в свой внутренний мир, которому часто требуется сильное плечо супруги для решения практических вопросов. 12 место - Скорпион: Глубокая и страстная натура, требующая от отношений тотальной преданности и полной эмоциональной отдачи без остатка.

Помните: астрология - лишь подсказка. Истинный успех брака зависит от готовности обоих партнеров слышать друг друга, договариваться и идти на компромиссы.