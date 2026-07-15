Рейтинг мужей по знаку зодиака: кто из них станет идеальным спутником жизни?

Выбор спутника жизни - задача ответственная. Астрологи считают, что звезды задают темперамент и стиль общения, которые неизбежно проявляются в браке. Эксперты портала LadyMail составили рейтинг, который поможет разобраться, кто из мужчин нацелен на стабильность, а с кем скучно точно не будет.
Золотая тройка: лидеры надежности
- 1 место - Телец: "Золотой стандарт" брака; надежный и практичный муж, который ставит комфорт и материальное благополучие семьи на первое место.
- 2 место - Рак: Самый эмпатичный партнер; чуткий и заботливый муж, для которого дом - это святое пространство, требующее постоянной эмоциональной близости.
- 3 место - Козерог: Фундаментальный муж; целеустремленный защитник, который берет на себя роль главного добытчика и строит жизнь семьи по четкому плану.
Хорошие партнеры (но со своими нюансами)
- 4 место - Весы: Дипломатичный эстет, стремящийся сглаживать любые углы и поддерживать атмосферу гармонии и взаимопонимания.
- 5 место - Лев: Яркий лидер и щедрый защитник, которому для сохранения верности жизненно важно чувствовать ваше искреннее восхищение.
- 6 место - Дева: Рациональный организатор, который мастерски управляет бюджетом и бытом, предпочитая дела проявлению эмоций.
- 7 место - Овен: Энергичный мужчина действия, с которым никогда не будет скучно, но с которым сложно достигать компромиссов.
- 8 место - Близнецы: Интеллектуальный собеседник, с которым легко и весело, пока его постоянная жажда новизны не нарушает семейный покой.
Сложный характер: испытание на прочность
- 9 место - Стрелец: Свободолюбивый оптимист, рассматривающий брак как партнерство друзей, но категорически не терпящий давления и жестких обязательств.
- 10 место - Водолей: Независимый мыслитель, который ставит интеллектуальные интересы выше бытовых дел и превыше всего ценит личную свободу.
- 11 место - Рыбы: Тонкий романтик, погруженный в свой внутренний мир, которому часто требуется сильное плечо супруги для решения практических вопросов.
- 12 место - Скорпион: Глубокая и страстная натура, требующая от отношений тотальной преданности и полной эмоциональной отдачи без остатка.
Помните: астрология - лишь подсказка. Истинный успех брака зависит от готовности обоих партнеров слышать друг друга, договариваться и идти на компромиссы.