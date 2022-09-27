- Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья, - цитирует премьер его официальный сайт.

усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан;

обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры;

принять меры по избежанию скопления прибывающих;

организовать бесперебойную деятельность ЦОНов.

- Подчеркиваю – иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа. Один из важнейших рассмотренных вопросов - правопорядок и безопасность, - сказал премьер.

- Первоочередным приоритетом для нас, в первую очередь, интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле, - подчеркнул Смаилов.

Фото: primeminister.kz 26 сентября премьер-министр Алихан Смаилов провёл совещание по ситуации с увеличением числа приезжих из России. В нём принял участие аким ЗКО Гали Искалиев.По его словам, всем государственным структурам нужно провести разъяснительную работу, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого откроют горячие линии. Также премьер поручил :Сегодня, 27 сентября, до начала заседания правительства Смаилов решил пояснить сказанное накануне, так как «в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции».По его словам, из-за роста цен на арендное жильё в затруднительном положении оказались граждане Казахстане, поэтому ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.