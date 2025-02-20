Ремонт домов на 3 млрд тенге в Уральске. Придется ли жильцам возвращать деньги?

Теперь прошел слух, что эти деньги возвратные, то есть сумму ремонта по каждому дому будут делить на всех жителей и в течение 10-20 лет надо деньги придётся вернуть государству.

На сайте госзакупок отдел ЖКХ ПТ и АД Уральска недавно опубликовал лоты на текущий ремонт фасадов и крыш многоэтажных домов. Суммы, выделенные на ремонт абсолютно разные, от 18 миллионов тенге до 339 миллионов тенге. Заведующий сектором ЖКХ Нуртлеу Шайдыгалиев рассказал, что ремонт планируют сделать на бюджетные деньги. По его словам, всего планируют отремонтировать фасады и кровлю 58 домов, расположенных на магистральных улицах города на общую сумму 3 миллиарда тенге. По 38 проектам СД (сметная документация) готова и лоты уже разыграны. Ещё на 20 домов СД только разрабатывают.

Список домов можно посмотреть здесь.

Однако эта новость удивила уральцев, они беспокоятся, что бюджетные деньги придётся возвращать.

— Теперь прошел слух, что эти деньги возвратные, то есть сумму ремонта по каждому дому будут делить на всех жителей и в течение 10-20 лет деньги придётся вернуть государству. Так ли это? Где это можно узнать точно? — задала вопрос жительница Уральска Алия.

— Нам пока не говорили, что в нашем доме тоже проведут ремонт. Я его увидела в опубликованном списке. Беспокоимся, что выставят непосильные для нас суммы. Сейчас всё дорожает с каждым днём, на жизнь бы хватало, — говорит пенсионерка Елена Васильевна.

В акимате Уральска прокомментировали ситуацию.