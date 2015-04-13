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Ретро-трамвай с президентом Польши сошел с рельсов

Президент Польши Бронислав Коморовский попал в ДТП в регионе Лодзь, который он посетил в рамках своей избирательной кампании. Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Dziennik.pl. Фото с сайта www.unian.net Одним из пунктов визита была поездка главы государства на ретро-трамвае в городе Константынув-Лодзинский. Однако на одной из улиц раритетное транспортное средство сошло с рельсов. «Трамвай двигался очень медленно, его скорость не превышала 15 километров в час. Никто не пострадал, ни один из пассажиров не упал», — цитирует Dziennik Lodzki машиниста. Коморо
Marat
Ретро-трамвай с президентом Польши сошел с рельсов
Президент Польши Бронислав Коморовский попал в ДТП в регионе Лодзь, который он посетил в рамках своей избирательной кампании. Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Dziennik.pl.
Фото с сайта www.unian.net
Фото с сайта www.unian.net
 Фото с сайта www.unian.net Одним из пунктов визита была поездка главы государства на ретро-трамвае в городе Константынув-Лодзинский. Однако на одной из улиц раритетное транспортное средство сошло с рельсов. «Трамвай двигался очень медленно, его скорость не превышала 15 километров в час. Никто не пострадал, ни один из пассажиров не упал», — цитирует Dziennik Lodzki машиниста. Коморовский, в свою очередь, отнесся к случившемуся с юмором. «Некоторые расценили бы этот случай как провокацию», — отметил президент. Он продолжил путь на бронкобусе — автобусе главы государства. Причины ДТП устанавливаются.

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