Ретро-трамвай с президентом Польши сошел с рельсов

Президент Польши Бронислав Коморовский попал в ДТП в регионе Лодзь, который он посетил в рамках своей избирательной кампании. Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Dziennik.pl. Фото с сайта www.unian.net Одним из пунктов визита была поездка главы государства на ретро-трамвае в городе Константынув-Лодзинский. Однако на одной из улиц раритетное транспортное средство сошло с рельсов. «Трамвай двигался очень медленно, его скорость не превышала 15 километров в час. Никто не пострадал, ни один из пассажиров не упал», — цитирует Dziennik Lodzki машиниста. Коморо