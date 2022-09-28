Соответствующее заявление было озвучено на заседании комитета организации по статусу спортсменов. Теперь футболист примет участие в розыгрыше чемпионата Первой лиги России (ФНЛ), несмотря на тот факт, что регистрационный период закончился. Экспертные прогнозы на матчи турнира можно найти по ссылке:

https://odds.ru/football/forecasts/tournament-rossiya-fnl-2/

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Заурбек Плиев перешёл в «Уфу» 21 сентября на правах свободного агента. Ранее защитник играл в «Спартаке» из Нальчика, «Астане», «Алании», «Кайрате», «Ахмате» и московском «Динамо». В клубе из столицы Башкортостана играет родной брат Заурбека Константин.

31-летний защитник выступал в составе юношеской сборной России, а на уровне молодёжных национальных команд защищал честь Казахстана. Трансферная стоимость Заурбека оценивается порталом Transfermarkt в 300 000 евро.

«Уфа» после 11 сыгранных туров занимает 12 место в турнирной таблице второго по силе российского футбольного дивизиона. В активе башкирской команды 13 набранных очков.