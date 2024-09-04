В специализированном суде по административным делам запустили проект по использованию в работе суда роботизации. Искусственный интеллект сам отбирает дела об административных правонарушениях по статье 610 части «Нарушение ПДД» и автоматическим способом направляет дела в суд, их регистрирует и распределяет между судьями, а так же составляет постановления.

По данным пресс-службы суда ЗКО, проект запущен в ЗКО с третьего сентября и уже есть первые результаты.

Как работает это программа по роботизации;

если стороны согласны на получение краткого постановления;

если имеется заявление на рассмотрение без участия в суде;

также заявление на получение незамедлительного решения суда;

В таких случаях дела регистрирует робот, судье не нужно набирать заново все данные, событие, обстоятельства ДТП. Суд лишь сверяет данные сведения и решает вопрос по наложению взыскания.

Роботизированная система на сегодняшний день зарегистрировала больше 200 дел, и они рассмотрены в порядке немедленного рассмотрения.

В Верховном суде анализируют и другие категории дел, которые можно будет доверить роботу.