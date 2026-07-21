Роботы, реверс-инжиниринг и цифровизация: в вузах Казахстана появятся десятки новых профессий

Миннауки уже разработало девять отраслевых и 20 региональных атласов новых профессий и компетенций.

Казахстанские вузы готовятся к обновлению образовательных программ с учетом новых потребностей рынка. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, ведомство уже разработало девять отраслевых и 20 региональных атласов новых профессий и компетенций, акцентировав внимание на машиностроении, транспорте и логистике.

Особый упор сделан на развитие автопрома - от этапа проектирования деталей до обслуживания современной зарядной инфраструктуры.

- Обновленные версии атласов новых профессий для автомобильной промышленности позволяют охватить весь цикл: от проектирования и производства до эксплуатации, сервиса, логистики и зарядной инфраструктуры. Появится 31 новая профессия и подлежат трансформации 22 существующие профессии, - подчеркнул глава Миннауки.

Вузы уже начали адаптировать учебные планы под современные реалии. В университетах страны внедрят такие направления, как "Цифровые технологии в машиностроении", "Инженерный дизайн", "Роботизация процессов", "Интеллектуальные производственные системы" и "Реверс-инжиниринг".

