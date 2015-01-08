Родители Леонида Ищенко, пропавшего 20 декабря 2014 года в городе Хромтау Актюбинской области, рассказали, что в полиции на них оказывают давление. По их словам, следователи заставляют их признаться в том, что они убили собственного сына и спрятали его труп, пишет "Эврика".
Фото с сайта NUR.KZ
Отец пропавшего 15-летнего подростка, Анатолий Ищенко, рассказал, что в местном отделе РОВД его вместе с женой не просто заставляли сознаться в убийстве сына, для того, чтобы супруги оклеветали себя, им предлагали выпить спиртного.
"Нам постоянные эти обвинения уже надоели, если честно. В том, что мы его убили, закопали, утопили. "Сознайтесь" – в РОВД так и говорят. Из Актюбинска приезжали, из уголовного розыска, такая же ерунда. Уже, честно говоря, и не охота там появляться. Одна история постоянно", – говорит отец.
По словам Анатолия, в поисках сына им не помогли и волонтеры, которые работали примерно полдня, после чего разъехались из-за непогоды. Родители считают, что причиной исчезновения подростка могут быть какие-то проблемы, возникшие в школе.
"Нам кажется, что всё идёт от конфликта в школе. У него был конфликт по весне со старшеклассниками – деньги у него вымогали. Да, в школе такое есть. И наркотики там продают и таблетки наркотические. Но говорить все боятся", – рассказала мать Лилия Ищенко.
Однако эту версию рассматривать не желают. Как рассказал Анатолий, после таких слов в РОВД их стали оскорблять, обвинили в алкоголизме и в том, что они издевались и не смотрели за своим сыном.
Завуч хромтауской средней школы №1, в которой в 10 "Б" классе учился Ищенко рассказала, что в день пропажи на занятия мальчик не приходил. По ее словам, после того как в школе узнали об исчезновении подростка, учителя и учащиеся старших классов организовали поисковые патрули. В учебном учреждении пропавшего десятиклассника охарактеризовали как замкнутого, необщительного ребенка. Близких друзей у него не было, поэтому никто не может сказать, что собирался делать Леонид. Обстановка в семье была неблагоприятная, родители выпивали и особо внимания воспитанию ребенка не уделяли, однако работали, отметила завуч. В полиции также обратили внимание на то, что родители пропавшего Леонида злоупотребляют алкоголем. По их мнению, подросток мог уйти из дома, чтобы проучить родителей.
"Они подтвердили, что да, действительно, был конфликт на почве употребления ими спиртных напитков. Как пояснил отец, он утром зашёл на кухню, чтобы опохмелиться. И ребёнок увидел это и на этой почве стал возмущаться: с чего это, сколько можно пить, хватит, прекращайте. Сами понимаете, ребёнку 16 лет. В 16 лет несовершеннолетние уже всё понимают", - рассказал начальник Хромтауского РОВД Нуртай Нугаев.
Полицейский отметил, что следователи не исключают возможности, что десятиклассник может сейчас находиться в Актобе. Там поисками занимаются управление криминальной полиции и управление административной полиции. По городу развешаны ориентировки с фотографией мальчика, его поиски не прекращаются. Нугаев надеется, что Леонида удастся найти живым и здоровым, ведь подростки в его возрасте очень часто после ссоры в семье уходят из дома и какое-то время стараются находиться вдали от родителей – ночуют у друзей или родственников. И если родители своевременно обращаются с заявлением о пропаже в полицию, то детей находят быстро.
"Моё мнение, что в ближайшее время мы всё равно его найдём. Проводятся и оперативно–розыскные мероприятия. Проверяем по близким, по знакомым, по родственникам. Поиски продолжаем и будем продолжать. Искали и будем искать. Ребёнка мы должны найти. Мы, конечно же, надеемся, что он ещё жив, надеемся живым вернуть его родителям" - сказал Нугаев.
После пропажи Леонида появилась информация о том, что утром его видел его товарищ из соседнего дома Ярослав. Но потом мальчик от своих слов отказался, а его семья стала уверять, что подростки никогда не дружили и даже не общались. Напомним, Леонид Ищенко пропал 20 декабря. Родители проводили сына в школу и больше его никто не видел. В полиции по факту его исчезновения было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Вестей о мальчике нет уж более двух недель.