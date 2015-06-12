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Родные погибших студентов рассказали подробности ЧП

В Акмолинской области расследуют обстоятельства трагической гибели сразу четырёх студентов агротехнического колледжа, сообщает КТК. Кадр КТК Уже установлено, что во время большой перемены директор колледжа попросил студентов перенести в соседний корпус металлическую лестницу. Юноши согласились, но по пути задели конструкцией линию электропередачи. Четверо парней получили смертельный удар током. Родственники и очевидцы трагедии пытались оказать пострадавшим первую помощь, однако они скончались ещё до приезда скорой помощи. Там, где сейчас жёлтая полицейская лента с надписью «Не пересекать», нак
Marat
Родные погибших студентов рассказали подробности ЧП
В Акмолинской области расследуют обстоятельства трагической гибели сразу четырёх студентов агротехнического колледжа, сообщает КТК.
Кадр КТК
Кадр КТК
 Кадр КТК Уже установлено, что во время большой перемены директор колледжа попросил студентов перенести в соседний корпус металлическую лестницу. Юноши согласились, но по пути задели конструкцией линию электропередачи. Четверо парней получили смертельный удар током. Родственники и очевидцы трагедии пытались оказать пострадавшим первую помощь, однако они скончались ещё до приезда скорой помощи. Там, где сейчас жёлтая полицейская лента с надписью «Не пересекать», накануне вечером лежали без движения четыре парня, а их родственники пытались привести пострадавших в чувство. Двое студентов в тот момент были ещё живы. Дефибрилляторов под рукой, конечно, не было, и ребятам делали массаж сердца и искусственное дыхание. Студентов даже по горло закапывали в землю – народная молва говорит, что это выводит из тела электричество. Однако ничего не помогло. Повезло лишь троим – они не получили ожогов. «Мой сын говорит, я, говорит, почувствовал, что по лестнице пошел ток, и я резко отпустил, и мой друг резко отпустил эту лестницу. А остальных начало жарить. Сразу током их насмерть всех поубивало», — говорит Наталия Штопель. Всё произошло неподалёку от сельского агротехнического колледжа. Директор учебного заведения попросил семерых первокурсников перенести громоздкую металлическую конструкцию. Никто из взрослых ребят сопровождать не стал и уж тем более не провёл инструктаж по технике безопасности. «В связи с тем, что поле было перепаханное, они решили перенести через дорогу и нечаянно задели высоковольтную линию. Вина, конечно, руководства данного подразделения, что не проконтролировали, что рядом не оказалось взрослого человека», — рассказал Мурат Мухамедиев, директор агротехнического колледжа. Ребята пытались перенести стремянку со двора колледжа на территорию другого корпуса. По пути железная лестница задела линию электропередачи, которая находится под напряжением в 380 вольт. Четверо студентов скончались на месте еще до приезда скорой помощи. В тот роковой день семнадцатилетний Виктор, как обычно, беседовал с мамой и снова заговорил с ней о своих мечтах. Юноша учился на бюджетном отделении и откладывал каждую стипендию. В конце лета планировал купить подержанный автомобиль и свозить своих племянников в столицу. «Он туда учиться пошел, а он там как на стройке ишачил. Не знаю я, что они там с детьми делали. Почему меня не обошло? Почему именно мой пацаненок? В 17 лет взять сына похоронить. Мамочки, никогда не думала, что буду детей хоронить», — говорит Екатерина Навицкая. Вместе с Виктором травмы, несовместимые с жизнью, получили и трое его сокурсников — Адильхан, Иса и Адильбек. Тела всех парней уже увезли в Астану для судебно-медицинской экспертизы. После необходимых процедур юношей похоронят в родном селе. Ну а полицейские уже задержали первого фигуранта уголовного дела – под стражу взяли заместителя директора колледжа, где учились погибшие студенты.

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