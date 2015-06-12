Родные погибших студентов рассказали подробности ЧП

В Акмолинской области расследуют обстоятельства трагической гибели сразу четырёх студентов агротехнического колледжа, сообщает КТК. Кадр КТК Уже установлено, что во время большой перемены директор колледжа попросил студентов перенести в соседний корпус металлическую лестницу. Юноши согласились, но по пути задели конструкцией линию электропередачи. Четверо парней получили смертельный удар током. Родственники и очевидцы трагедии пытались оказать пострадавшим первую помощь, однако они скончались ещё до приезда скорой помощи. Там, где сейчас жёлтая полицейская лента с надписью «Не пересекать», нак