c4dc3969_1Медики дают самые мрачные прогнозы по поводу состояния здоровья Бобби Кристины. Дочь легендарной певицы Уитни Хьюстон, 21-летняя Бобби Кристина, продолжает оставаться в состоянии искусственной комы, при этом врачи посоветовали родным девушки готовиться к худшему. По некоторым сведениям, близкие Бобби Кристины по-прежнему надеются на улучшение её состояния, однако уже начали обсуждать ее похороны. "Ее отец Бобби Браун, муж Ник Гордон и другие предупреждены, что должны готовиться к худшему. Чем дольше девушка остается в коме, тем больше вероятность, что она не придет в сознание", – цитируют "Дни.ру" друга семьи девушки. Дочь Уитни Хьюстон нашли утопленной в ванной и ввели в состояние искусственной комы 31 января Напомним, что Бобби Кристина была найдена в бессознательном состоянии в ванной ее дома в Розуэлле утром 31 января. Муж девушки, Ник Гордон, и его друг начали проводить реанимационные мероприятия и вызвали бригаду медиков, после чего пострадавшая была госпитализирована. Врачи диагностировали у девушки отек головного мозга и ввели её в состояние искусственной комы. Напомним, что мать Бобби Кристины, известная певица Уитни Хьюстон, скончалась 11 февраля 2012 года в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет. Её также обнаружили в ванной отеля в бессознательном состоянии. Источник: topnews.ru