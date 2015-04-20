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Происшествия Социум

Родственники пропавших в Актюбинской области охотников обвиняют спасателей в бездействии

Иллюстративное фото с сайта ohotniki.kz Родственники охотников отдали два с половиной миллиона тенге за 3-часовой облет на вертолете, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Они обращались за помощью в департамент по ЧС, но, как выяснилось, там не смогли предоставить им "вертушку". Тогда родные своими силами собрали деньги и наняли частный вертолет. Но поиски не дали результатов. Кроме того, родственники утверждают, что потратили еще около полумиллиона тенге на покупку специальной лодки и подводных снаряжений. - Водолазы только первые два дня спускались под воду, - рассказывает брат исчезн
gorod
Родственники пропавших в Актюбинской области охотников обвиняют спасателей в бездействии
Иллюстративное фото с сайта ohotniki.kz
Иллюстративное фото с сайта ohotniki.kz
Иллюстративное фото с сайта ohotniki.kz Родственники охотников отдали два с половиной миллиона тенге за 3-часовой облет на вертолете, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Они обращались за помощью в департамент по ЧС, но, как выяснилось, там не смогли предоставить им "вертушку". Тогда родные своими силами собрали деньги и наняли частный вертолет. Но поиски не дали результатов. Кроме того, родственники утверждают, что потратили еще около полумиллиона тенге на покупку специальной лодки и подводных снаряжений. - Водолазы только первые два дня спускались под воду, - рассказывает брат исчезнувших охотников Жарылкасын. - Сейчас практически никто не занят поисками. Здесь только сельский аким и участковый наведываются к нам, а ищем, по сути, только мы сами - родственники. Нас около 30 человек здесь. Купили за 370 000 тенге лодку, 130 000 тенге потратили на специальные подводные снаряжения. Водолазов уже нет. До нас вообще дела нет. Как будто не люди пропали, а скотина! Между тем, в департаменте по ЧС Актюбинской области утверждают, что в местности, где ведутся поиски братьев, работают 4 специалиста, выделено 2 единицы техники. - Поиски приостановились, потому что водолазам самим сейчас опасно спускаться в реку. Из-за талых вод уровень Иргиза поднялся, сильное течение. Но наши сотрудники ищут охотников вдоль берега, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области Салима ТУЛЕГЕНОВА. Напомним, двое братьев 1959 и 1969 годов рождения отправились на охоту в поселок Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области 11 апреля, но до сих пор от них нет никаких сведений.
поиски пропали

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