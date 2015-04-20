Родственники пропавших в Актюбинской области охотников обвиняют спасателей в бездействии

Иллюстративное фото с сайта ohotniki.kz Родственники охотников отдали два с половиной миллиона тенге за 3-часовой облет на вертолете, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Они обращались за помощью в департамент по ЧС, но, как выяснилось, там не смогли предоставить им "вертушку". Тогда родные своими силами собрали деньги и наняли частный вертолет. Но поиски не дали результатов. Кроме того, родственники утверждают, что потратили еще около полумиллиона тенге на покупку специальной лодки и подводных снаряжений. - Водолазы только первые два дня спускались под воду, - рассказывает брат исчезн