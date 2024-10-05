Мы не откроем секрет, если скажем, что инвестирование в цифровые валюты с каждым годом набирает все большую популярность. Рост спроса на криптовалюты напрямую влияет на повышение стоимости монет.

На сегодня курс биткоина к доллару превышает $63 тыс. за одну монету. Однако есть немало альткоинов, которые практически не уступают в популярности BTC. Одна из таких валют – Ethereum, которая с появлением биржевого фонда ETF снова привлекла к себе внимание.

Что такое ETF и Ethereum-ETF?

ETF – это разновидность биржевого фонда, который выставляется на торги на фондовых биржах. Он состоит из ряда активов, включая облигации, акции, сырьевые товары, а также цифровые валюты. Его деятельность также включает отслеживание динамики определенного актива или индекса.

Ethereum-ETF – это один из видов данного биржевого фонда, который используется для отслеживания стоимости эфириума. Он позволяет трейдерам получать профит с ценовых колебаний ETH без длительного анализа и мониторинга рынка. Торговля осуществляется через брокерский счет или любую другую классическую инвестиционную среду.

Принцип работы Ethereum-ETF заключается в трех основных аспектах:

Создание фонда. Отслеживание цены ETH. Торговля на бирже.

Крупные инвестиционные компании покупают эфириум и вносят активы в ETF для создания акций. При этом они не обязательно хранят ETH, так как могут инвестировать во фьючерсные контракты, которые привязаны к стоимости эфира.

Стоимость Ethereum-ETF зеркалит цену эфириума. Если курс растет, цена акций биржевого фонда также повышается, в случае падения цены эфира, снижается стоимость и акций. Их можно добавлять на различные фондовые биржи для торговли, включая Nasdaq. Инвесторы могут совершать сделки по купле и продаже акций в течение всего торгового дня, что не отличает их от классических акций.

Фьючерсный и спотовый Ethereum-ETF

Различия стоит рассматривать в плане:

базового актива;

отслеживания цены.

Если спотовый Ethereum-ETF хранит реальный эфир, то фьючерсный избегает этого. В первом случае фонд приобретает валюту и держит ее от имени инвестора. Во втором – вместо хранения фонд вкладывает средства во фьючерсные контракты без необходимости отслеживания стоимость ETH в реальном времени.

Отслеживание цены ETH крайне важно для спотовых Ethereum-ETF, так как это помогает анализировать ситуацию и получать прибыль на колебаниях стоимости валюты. Что касается фьючерсных активов, здесь важно оценить прогнозы и ожидания рынка на будущую стоимость ETH.

Оправданы ли инвестиции в Ethereum-ETF?

Главным преимуществом инвестирования в данном направлении называют возможность получения доступа к ETH без прямого взаимодействия с монетой. Вы сможете включать в инвестиционный портфель ETH по схожему сценарию со скупкой акций и взаимных фондов.

При этом для успеха важна полная вовлеченность в криптовалютный рынок с отслеживанием цены эфира и прогнозированием будущих колебаний. В любом случае решение о вкладе средств в Ethereum-ETF должно зависеть от целей инвестирования и готовности к рискам.



