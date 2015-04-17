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Ролик «Салем, я – казахстанец!» завоевывает Казнет (видео)

Патриотический ролик «Салем, я – казахстанец!» появился в сети 13 апреля, но многие пользователи Казнета уже успели посмотреть и оценить его посыл, сообщает Nur.kz. В видео, которое длится чуть больше 2 минут, автор смог рассказать и об истории, и о современности, подчеркнув, что наше многонациональное государство является оплотом мира и благосостояния в регионе только благодаря единству населяющих его народов. Этот ролик на YouTube уже посмотрели больше 28 тысяч пользователей.
Marat
Ролик «Салем, я – казахстанец!» завоевывает Казнет (видео)
Патриотический ролик «Салем, я – казахстанец!» появился в сети 13 апреля, но многие пользователи Казнета уже успели посмотреть и оценить его посыл, сообщает Nur.kz. В видео, которое длится чуть больше 2 минут, автор смог рассказать и об истории, и о современности, подчеркнув, что наше многонациональное государство является оплотом мира и благосостояния в регионе только благодаря единству населяющих его народов. Этот ролик на YouTube уже посмотрели больше 28 тысяч пользователей.

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