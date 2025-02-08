Роналду помог «Аль-Насру» разгромить команду лидера из Узбекистана

Встреча на стадионе в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Криштиану Роналду.

Встреча на стадионе в Эр-Рияде завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Криштиану Роналду.

На 22-й минуте дебютный мяч за "Аль-Наср" забил Джон Дюран. На 72-й минуте колумбиец оформил дубль. Последнее слово все же осталось за Криштиану Роналду. К слову, на этой неделе ему исполнилось 40 лет.

28-летний полузащитник сборной Узбекистана Отабек Шукуров вышел в стартовом составе гостей. Его заменили на 80-й минуте матча.



Ранее мы писали, что Роналду принес триумф «Аль-Насру» в азиатской Лиге чемпионов.