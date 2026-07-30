Жители Уральска остаются без света: власти города вновь сообщили об аварии

Центр Уральска вновь погрузился в темноту. Проблемы с электроснабжением начались ещё вечером 29 июля и продолжаются утром 30 июля. На фоне аномальной жары и смога от горящей городской свалки отключения превратились для горожан в настоящую коммунальную катастрофу: в домах не работают холодильники и кондиционеры, а на улицах - часть светофоров.
Вчера масштабный сбой зафиксировали около 21:00. Тогда обесточенными оказались 1511 абонентов. Позднее части домов подачу электричества удалось восстановить, однако далеко не всем. Утром 30 июля коммунальщики сообщили о новом аварийном отключении: в 04:20 из-за сбоя на распределительном пункте (РП 2, ячейка 11) без света остался еще 461 абонент. В зоны отключения попали районы педучилища и областного акимата.
На местах аварий сейчас работают две оперативно-выездные бригады (ОВБ). По информации городских служб, восстановить электроснабжение планируют ориентировочно в течение 1,5-2 часов.
Тем временем уральцы не скрывают своего возмущения, ведь за последние дни это далеко не первый подобный инцидент, а условия проживания в квартирах стали невыносимыми.
- Свет отключили около 21 часа 29 июля и с тех пор его нет. Это уже второе крупное отключение за последние несколько дней. Холодильники текут. Дома жара, окна не открыть - на улице смог и вонь от пожара на горсвалке. Что вообще происходит? Чем занимался и занимается акимат, что все это время не может решить такую проблему?! Пусть объявляют режим ЧП, просят помощи у Астаны, если сами не в состоянии что-то сделать! - возмущаются жители улицы Асана Тайманова.