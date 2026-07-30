Жители Уральска остаются без света: власти города вновь сообщили об аварии

В Уральске жилые дома в центре города снова остались без света из-за ночной и утренней аварий на сетях. Жители страдают от жары, смога и испорченных продуктов.

Центр Уральска вновь погрузился в темноту. Проблемы с электроснабжением начались ещё вечером 29 июля и продолжаются утром 30 июля. На фоне аномальной жары и смога от горящей городской свалки отключения превратились для горожан в настоящую коммунальную катастрофу: в домах не работают холодильники и кондиционеры, а на улицах - часть светофоров.

Вчера масштабный сбой зафиксировали около 21:00. Тогда обесточенными оказались 1511 абонентов. Позднее части домов подачу электричества удалось восстановить, однако далеко не всем. Утром 30 июля коммунальщики сообщили о новом аварийном отключении: в 04:20 из-за сбоя на распределительном пункте (РП 2, ячейка 11) без света остался еще 461 абонент. В зоны отключения попали районы педучилища и областного акимата.

На местах аварий сейчас работают две оперативно-выездные бригады (ОВБ). По информации городских служб, восстановить электроснабжение планируют ориентировочно в течение 1,5-2 часов.

Тем временем уральцы не скрывают своего возмущения, ведь за последние дни это далеко не первый подобный инцидент, а условия проживания в квартирах стали невыносимыми.