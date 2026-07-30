Три железнодорожных вокзала отремонтировали в Атырауской области

29 июля в поселках Доссор и Макат, а также в селе Сагиз состоялось торжественное открытие железнодорожных вокзаловпосле капитального ремонта. Внешний облик и внутреннюю инфраструктуру зданий полностью обновили, залы ожидания и зоны обслуживания оснастили по-современному.



С сентября прошлого года АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и акимат Атырауской области совместно проводят работы по ремонту и модернизации девяти железнодорожных вокзалов региона.

- На сегодняшний день введены в эксплуатацию вокзалы в Аккистау, Ганюшкино, Сагизе, Макате и Доссоре. В августе они заработают в сёлах Жамансор, Мукыр и Исатай, а в Атырау - в октябре. Ремонтные работы вокзала в городе Кульсары близятся к завершению. Поэтапная модернизация остальных железнодорожных вокзалов региона будет продолжена, - сказал начальник Атырауского отделения магистральной сети Аралбай Косымбаев.

Для контроля качества обновленных объектов создали специальную дирекцию по модернизации. Ее главная задача - следить за каждым этапом ремонта и строительства, чтобы все работы были сделаны вовремя и на совесть. Специалисты постоянно проверяюттехническое состояние зданий и координируют процессы на объектах.

Всего в Атырауской области сегодня работает 16 железнодорожных вокзалов.