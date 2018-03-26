Роналду примерил казахский чапан, привезенный из Атырау (видео)

Атырауские бизнесмены встретились с одним из лучших мировых футболистов Криштиану Роналду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Встреча состоялась в Женеве 24 марта, в ходе которой футболисту были вручены подарки, а также презентован казахский чапан. - Мы хотели подобрать именно такие подарки, которые бы как можно больше рассказали Криштиану о нашей стране, о нашей культуре. Среди них статуэтка Золотого человека, пояс, расшитый серебряными бляхами с орнаментом, чапан, камча и другие атрибуты с национальной символикой, - рассказал один из участников встречи. Судя по выражению лица извест