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Культура

Роналду примерил казахский чапан, привезенный из Атырау (видео)

Атырауские бизнесмены встретились с одним из лучших мировых футболистов Криштиану Роналду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Встреча состоялась в Женеве 24 марта, в ходе которой футболисту были вручены подарки, а также презентован казахский чапан. - Мы хотели подобрать именно такие подарки, которые бы как можно больше рассказали Криштиану о нашей стране, о нашей культуре. Среди них статуэтка Золотого человека, пояс, расшитый серебряными бляхами с орнаментом, чапан, камча и другие атрибуты с национальной символикой, - рассказал один из участников встречи. Судя по выражению лица извест
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Роналду примерил казахский чапан, привезенный из Атырау (видео)

Атырауские бизнесмены встретились с одним из лучших мировых футболистов Криштиану Роналду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Встреча состоялась в Женеве 24 марта, в ходе которой футболисту были вручены подарки, а также презентован казахский чапан. - Мы хотели подобрать именно такие подарки, которые бы как можно больше рассказали Криштиану о нашей стране, о нашей культуре. Среди них статуэтка Золотого человека, пояс, расшитый серебряными бляхами с орнаментом, чапан, камча и другие атрибуты с национальной символикой, - рассказал один из участников встречи. Судя по выражению лица известного футболиста, подарки пришлись ему по душе.
xtPZyvL8j1s Камилла МАЛИК
подарок

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