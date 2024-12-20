Российским мусульманам разрешили многоженство: озвучены условия

По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до 4 религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство, передает РИА Новости. По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до 4 религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

- Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей, – рассказал Аляутдинов.

Он также добавил, что мужчине, состоящему в браке, необходимо сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной.

- Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам), - сказал Аляутдинов.

Кроме того, состоящий в браке мужчина при заключении еще одного религиозного брака обязан будет усыновить всех детей, а также нотариально оформить завещание. При этом, Аляутдинов пояснил, что новые положения фетвы касаются исключительно религиозных браков и не меняют нормы российского законодательства.

Тема многоженства обсуждается в Казахстане уже не первый год. Так, депутаты рассматривали возможность его легализации в 2007-2008 годах. В 2011 году кандидат в президенты Амантай Асылбек заявлял, что включение многоженства в законодательство — одна из позиций его предвыборной программы. Также общественный деятель Омар Жалел призывал мужчин иметь несколько жен ради увеличения численности казахов.

Социолог Халида Ажигулова считает, что корни этой проблемы уходят в законодательную реформу, проведенную в 1997 году, спустя пять лет после обретения Казахстаном независимости. По её словам, в рамках этой реформы из законодательства были исключены многие важные статьи, направленные на защиту женщин от насилия, принуждения и на обеспечение их прав. Эти положения присутствовали в Уголовном кодексе Казахской ССР 1959 года. Например, согласно статье 107 в текущей редакции, многоженство не считается уголовным преступлением. В то время как в других странах Центральной Азии, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, многоженцам грозит длительное тюремное заключение.

На международной арене многоженство легализовано в нескольких странах, включая ОАЭ, Сирию, Афганистан, Египет, Саудовскую Аравию, Алжир, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Мьянму, Нигерию, Бруней, Сенегал, Гвинею, Танзанию и Бутан.