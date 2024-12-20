VIP-номера на 337 млн тенге за год продали в ЗКО

Как сообщили в филиале «Правительства для граждан» по ЗКО, в 2024 году VIP-номера приобрели 1 110 человек на общую сумму 337,8 миллиона тенге. Для сравнения, в 2023 году их купили 851 человек на 248,6 млн тенге.

Как сообщили в филиале «Правительства для граждан» по ЗКО, в 2024 году VIP-номера приобрели 1 110 человек на общую сумму 337,8 млн тенге. Для сравнения, в 2023 году их купили 851 человек на 248,6 млн тенге.

Среди жителей ЗКО самыми популярными являются номера с комбинациями цифр 070, 707 и 077. Стоимость самых доступных VIP-номеров с одинаковыми буквами или цифрами (например, 010, 020, 070) в 2024 году составляет 57 МРП или 210 444 тенге. Номера с одинаковыми буквами и популярными комбинациями цифр (например, 070, 077, 707) оцениваются в 114 МРП или 420 888 тенге.