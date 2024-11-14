Автомобильные госномера Казахстана: 100 лет назад и сегодня

Первые автомобили появились в Казахстане в начале XX века, но их регистрация началась значительно позже.

В 1920 году, во время Гражданской войны, Совет народных комиссаров обязал устанавливать номерные знаки на автомобили: спереди на левом крыле, сзади — на кузове или стойке, передает Kolesa.kz. Стандарта ещё не существовало, поэтому каждый город имел свои номера, которые должны были быть печатными. Также стало обязательным наличие регистрационного свидетельства.

Как пример, госномера на московских таксомоторах в начале 20-х годов прошлого столетия

В 1923 году на территории Киргизской АССР (нынешний Казахстан) на учёт поставили 126 автомобилей и 27 мотоциклов. Интересно, что даже двухколёсный транспорт подлежал нумерации, а сегодня власти долго обсуждают порядок регистрации мопедов.

Для читабельности госномера для мототехники устанавливали и на переднее крыло — пример из Узбекской ССР. Такая практика была и в мире. Фото: Макс Пенсон





Старые номера образца середины 40-х ещё встречаются у владельцев ретротехники. Код ШД на фото — это Алма-Атинская область

В 1931 году в СССР ввели общие правила учёта транспорта, которые задавали размеры, форму и цвет номеров для всех республик. Однако в следующие 30 лет стандарты неоднократно менялись. После войны ситуация усложнилась из-за утраченных номеров и ввоза трофейной техники, что потребовало пересмотра системы учёта. Номера стали жёлтыми, а их форма и расположение символов изменились.

Госномер Казахстана образца 1931-1934 годов

Один из образцов госномера очередного стандарта от 1936 года на чёрном фоне. Серия КА — Казахстан



После войны, в 1945 году, в учёте транспорта началась путаница: многие машины утратили номера и документы из-за боевых действий, а часть была пересобрана из разных деталей. Также в страну привезли немало трофейных автомобилей с иностранной регистрацией. Это потребовало пересмотра правил контроля и изменения автомобильных номеров. Тогда изменили шрифт, расположение букв и цифр, а фон номеров стал жёлтым. Передний номер сделали вытянутым, а задний — узким прямоугольником с символами, расположенными в колонку.

В 1959 году, в связи с быстрым ростом числа автомобилей, был принят новый стандарт (ГОСТ 3207-58), который ввёл так называемые «чёрные номера» с белыми буквами и цифрами.

Черные номера

Согласно новому стандарту, автомобильные номера получили чёрный фон с белыми буквами и цифрами. На номере были три буквы, первые две из которых обозначали регион регистрации транспортного средства — область или город. В Казахской ССР, как в одной из крупнейших республик по площади, было предусмотрено несколько десятков комбинаций номеров. Для столицы действовало отдельное обозначение — комбинация «АТ».

Это фото из заводского каталога Волжского завода было сделано в горах близ Алма-Аты в начале 70-х. На «копейке» чёрные номера с алматинской регистрацией





Белые номера

Согласно новому стандарту, автомобильные номера получили чёрный фон с белыми буквами и цифрами. На номере были три буквы, первые две из которых обозначали регион регистрации транспортного средства — область или город. В Казахской ССР, как в одной из крупнейших республик по площади, было предусмотрено несколько десятков комбинаций номеров. Для столицы действовало отдельное обозначение — комбинация «АТ».

Toyota RAV4 на алматинских номерах госучреждения конца советской эпохи — их ещё можно было встретить в 90-х. Фото из архива редакции Kolesa.kz



Белые, но уже не советские

После обретения независимости Казахстан сохранил советские номерные знаки до 1993 года, когда ввели собственный стандарт регистрационных номеров в международном стиле, без кириллицы. Белые таблички с чёрными символами имели формат: одна буква в начале, три цифры и две или три буквы в конце, все символы — латиницей. Первая буква обозначала регион регистрации, а буквы в конце указывали на принадлежность транспортного средства: две буквы — для юридических лиц, три — для частных владельцев.

Фото с сайта Kolesa.kz

На номерах не было обозначения страны, кроме особых случаев — автомобилей президента (флаг и номер 01 KZ) и высших органов власти, включая парламент и администрацию. Таблички были хорошо читаемы даже в темноте благодаря светоотражающему фону. Также изменился материал: вместо металла, который ржавел и требовал покраски, начали использовать алюминий.

«Волга» юридического лица, зарегистрированного в Алматы

Старый формат сохранился для иностранцев и компаний с зарубежным участием (жёлтые таблички с одной буквой и шестизначным числом) и для дипломатов (красные номера с буквами D, T или CMD). Переход на новые номера сопровождался ограничением срока замены и запретом на управление автомобилями с советскими номерами, что вызвало неудобства у многих владельцев.

Фото с сайта Kolesa.kz





Новые номера с флажком и кодом KZ

С 2012 года в Казахстане действует новый тип автомобильных номеров. Замена старых знаков не обязательна, но при переоформлении автомобиля выдаётся табличка нового стандарта. Новые номера оснащены флагом Казахстана и буквами «KZ» в левом углу, а справа указаны две цифры, обозначающие регион. Региональные обозначения теперь цифровые.

Фото с сайта Kolesa.kz





Отдельно стоит отметить серию номеров с кодом «18» на жёлтом фоне. Они появились в 2020 году как временные для автомобилей, импортированных из стран ЕАЭС, но не снятых с учёта в стране ввоза. Позже на жёлтых номерах ввели литеру «А» в начале, обозначающую временную регистрацию в области, где находится автомобиль.

Серия Регион 01 Город Астана 02 Город Алматы 03 Акмолинская область 04 Актюбинская область 05 Алматинская область 06 Атырауская область 07 Западно-Казахстанская область 08 Жамбылская область 09 Карагандинская область 10 Костанайская область 11 Кызылординская область 12 Мангистауская область 13 Туркестанская область 14 Павлодарская область 15 Северо-Казахстанская область 16 Восточно-Казахстанская область 17 Город Шымкент 18 Абайская область 19 Жетысуская область 20 Улытауская область

Также изменились стандарты для номеров иностранных граждан, дипломатов, полиции, военных и мототранспорта. Формат номеров для государственных автомобилей был немного обновлён, но незначительно. Госномер 01 KZ, принадлежащий автомобилям президента Казахстана, остался в неизменном виде с образца 1993 года.

Фото: Алмаз Толеке