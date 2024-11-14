Автомобильные госномера Казахстана: 100 лет назад и сегодня

В 1920 году, во время Гражданской войны, Совет народных комиссаров обязал устанавливать номерные знаки на автомобили: спереди на левом крыле, сзади — на кузове или стойке, передает Kolesa.kz. Стандарта ещё не существовало, поэтому каждый город имел свои номера, которые должны были быть печатными. Также стало обязательным наличие регистрационного свидетельства.
В 1923 году на территории Киргизской АССР (нынешний Казахстан) на учёт поставили 126 автомобилей и 27 мотоциклов. Интересно, что даже двухколёсный транспорт подлежал нумерации, а сегодня власти долго обсуждают порядок регистрации мопедов.
В 1931 году в СССР ввели общие правила учёта транспорта, которые задавали размеры, форму и цвет номеров для всех республик. Однако в следующие 30 лет стандарты неоднократно менялись. После войны ситуация усложнилась из-за утраченных номеров и ввоза трофейной техники, что потребовало пересмотра системы учёта. Номера стали жёлтыми, а их форма и расположение символов изменились.
Госномер Казахстана образца 1931-1934 годов
После войны, в 1945 году, в учёте транспорта началась путаница: многие машины утратили номера и документы из-за боевых действий, а часть была пересобрана из разных деталей. Также в страну привезли немало трофейных автомобилей с иностранной регистрацией. Это потребовало пересмотра правил контроля и изменения автомобильных номеров. Тогда изменили шрифт, расположение букв и цифр, а фон номеров стал жёлтым. Передний номер сделали вытянутым, а задний — узким прямоугольником с символами, расположенными в колонку.
В 1959 году, в связи с быстрым ростом числа автомобилей, был принят новый стандарт (ГОСТ 3207-58), который ввёл так называемые «чёрные номера» с белыми буквами и цифрами.
Черные номера
Согласно новому стандарту, автомобильные номера получили чёрный фон с белыми буквами и цифрами. На номере были три буквы, первые две из которых обозначали регион регистрации транспортного средства — область или город. В Казахской ССР, как в одной из крупнейших республик по площади, было предусмотрено несколько десятков комбинаций номеров. Для столицы действовало отдельное обозначение — комбинация «АТ».
Белые номера
Согласно новому стандарту, автомобильные номера получили чёрный фон с белыми буквами и цифрами. На номере были три буквы, первые две из которых обозначали регион регистрации транспортного средства — область или город. В Казахской ССР, как в одной из крупнейших республик по площади, было предусмотрено несколько десятков комбинаций номеров. Для столицы действовало отдельное обозначение — комбинация «АТ».
Белые, но уже не советские
После обретения независимости Казахстан сохранил советские номерные знаки до 1993 года, когда ввели собственный стандарт регистрационных номеров в международном стиле, без кириллицы. Белые таблички с чёрными символами имели формат: одна буква в начале, три цифры и две или три буквы в конце, все символы — латиницей. Первая буква обозначала регион регистрации, а буквы в конце указывали на принадлежность транспортного средства: две буквы — для юридических лиц, три — для частных владельцев.
На номерах не было обозначения страны, кроме особых случаев — автомобилей президента (флаг и номер 01 KZ) и высших органов власти, включая парламент и администрацию. Таблички были хорошо читаемы даже в темноте благодаря светоотражающему фону. Также изменился материал: вместо металла, который ржавел и требовал покраски, начали использовать алюминий.
Старый формат сохранился для иностранцев и компаний с зарубежным участием (жёлтые таблички с одной буквой и шестизначным числом) и для дипломатов (красные номера с буквами D, T или CMD). Переход на новые номера сопровождался ограничением срока замены и запретом на управление автомобилями с советскими номерами, что вызвало неудобства у многих владельцев.
Новые номера с флажком и кодом KZ
С 2012 года в Казахстане действует новый тип автомобильных номеров. Замена старых знаков не обязательна, но при переоформлении автомобиля выдаётся табличка нового стандарта. Новые номера оснащены флагом Казахстана и буквами «KZ» в левом углу, а справа указаны две цифры, обозначающие регион. Региональные обозначения теперь цифровые.
Отдельно стоит отметить серию номеров с кодом «18» на жёлтом фоне. Они появились в 2020 году как временные для автомобилей, импортированных из стран ЕАЭС, но не снятых с учёта в стране ввоза. Позже на жёлтых номерах ввели литеру «А» в начале, обозначающую временную регистрацию в области, где находится автомобиль.
|Серия
|Регион
|01
|Город Астана
|02
|Город Алматы
|03
|Акмолинская область
|04
|Актюбинская область
|05
|Алматинская область
|06
|Атырауская область
|07
|Западно-Казахстанская область
|08
|Жамбылская область
|09
|Карагандинская область
|10
|Костанайская область
|11
|Кызылординская область
|12
|Мангистауская область
|13
|Туркестанская область
|14
|Павлодарская область
|15
|Северо-Казахстанская область
|16
|Восточно-Казахстанская область
|17
|Город Шымкент
|18
|Абайская область
|19
|Жетысуская область
|20
|Улытауская область
Также изменились стандарты для номеров иностранных граждан, дипломатов, полиции, военных и мототранспорта. Формат номеров для государственных автомобилей был немного обновлён, но незначительно. Госномер 01 KZ, принадлежащий автомобилям президента Казахстана, остался в неизменном виде с образца 1993 года.