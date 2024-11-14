Дождь со снегом и шквалистый ветер: синоптики о погоде в ЗКО 15 ноября

По прогнозу «Казгидромет» в западных областях Казахстана ожидается переменчивая погода - температурные колебания, осадки, туман и сильные ветры.

В Западно-Казахстанской ожидаются осадки — дождь и снег на западе и севере региона, возможен гололед. Днем температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью опустится до 0,-5, на западе области будет +3 градуса. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере.

В Актюбинской области без осадков, утром в северной и восточной частях будет туман. Днем: от -3 до +2 градусов. Ночью: от 0 до -5. Ветер будет достигать 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области прогнозируются осадки — дождь и снег. Днем температура составит от +5 до +10 градусов. Ночью опустится до -3 +2, на западе +5 градусов. Скорость ветра 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе.

В Мангыстауской области возможны дожди. Днем: от +5 до +10 градусов. Ночью: от 0 до +5, на западе +8 градусов. Ветер будет достигать 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и юге области порывы могут быть до 15-20 метров в секунду.

Жителям рекомендуется следить за изменениями погодных условий и быть готовыми к возможным трудностям, связанным с погодными аномалиями.