Потерявшая сына и дочь в ДТП жительница Актобе обратилась к водителям

В Актюбинской области стартовала акция «Неделя безопасности дорожного движения». Полицейские организовали автопробег, где на дороги Актобе вышла колонна из 3 эвакуаторов, где разместили искорёженные в авариях авто. ДТП с участием этих машин унесли жизни актюбинцев, в память которых и проводится акция.

В Актюбинской области стартовала акция «Неделя безопасности дорожного движения». Полицейские организовали автопробег, где на дороги Актобе вышла колонна из 3 эвакуаторов, где разместили искорёженные в авариях авто. ДТП с участием этих машин унесли жизни актюбинцев, в память которых и проводится акция.

1 августа 2023 года Любовь Бородина потеряла в аварии сразу двоих детей - сына и дочь.

– Мои дети ехали из Хромтау, большая машина перекрыла им дорогу. У моего сына не было выбора, через него он перелететь не мог, в овраг тоже уйти не смог. Разбились, сгорели, трое сразу. Дочку вытащили, трое суток провела в реанимации и скончалась. Всем было по 28 лет, моей доченьке 18. Дорогие водители, сыночки, помните, что жизнь - одна. Не торопитесь, вас ждут дома, не делайте родных несчастными, как сейчас несчастна я. Успеете, не надо давить на газ, лучше давите на тормоз, - со слезами на глазах обратилась к водителям Любовь Бородина.

Актюбинские полицейские продолжают усиленно заниматься профилактической работой. С начала года на дорогах области зарегистрировано более 968 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 137 человек погибли.

Третье воскресенье ноября – всемирный день памяти жертв ДТП. Суть акции была в привлечении внимания большого числа участников дорожного движения, чтобы каждый из них вспомнил людей, чьи жизни оборвались в результате трагических обстоятельств на дороге. Безопасность людей – наша главная задача. Кроме этого полицейские планируют сдать кровь для пострадавших в ДТП.

По информации министерства внутренних дел в текущем году зарегистрировано более 22 тысяч ДТП, в которых погибли 2 тысячи человек и получили ранения более 25 тысячи человек.