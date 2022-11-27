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Российских музыкантов оштрафовали в Атырау: суд признал действия полицейских незаконными

Стражи порядка оштрафовали россиян за приставание в общественных местах, передает портал "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДП Атырауской области Инцидент произошел вечером 28 октября. Как следует из материалов дела, двое граждан России, сидели на лавочке за санаторием «Атырау», один из них играл на гитаре, а второй подпевал. Подошедшие полицейские составили на них протокол, который россияне оплатили на месте, так и не поняв за что. Как выяснилось позже на них составили протокол по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". При этом сами иностранцы заявили, что ни к кому не приставал
Дана Рахметова
Российских музыкантов оштрафовали в Атырау: суд признал действия полицейских незаконными
Стражи порядка оштрафовали россиян за приставание в общественных местах, передает портал "Мой ГОРОД". 
В Атырау задержали водителя Mercedes Benz с полусотней неоплаченных штрафов
В Атырау задержали водителя Mercedes Benz с полусотней неоплаченных штрафов
Фото предоставлено ДП Атырауской области Инцидент произошел вечером 28 октября. Как следует из материалов дела, двое граждан России, сидели на лавочке за санаторием «Атырау», один из них играл на гитаре, а второй подпевал. Подошедшие полицейские составили на них протокол, который россияне оплатили на месте, так и не поняв за что. Как выяснилось позже на них составили протокол по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". При этом сами иностранцы заявили, что ни к кому не приставали, показания свидетеля появилось в деле уже после наложения штрафа, с протоколом им не дали ознакомиться и не объяснили их права, в части обжалования протокола. К тому же протокол на россиян составлял один сотрудник, а фамилия в документе указана совсем другая. Музыканты обжаловали протокол полицейских. 3 ноября судья специализированного суда по административным делам Елюбаева поставила точку в деле. А именно суд постановил жалобу Владислава Подгорного  удовлетворить. Действие сотрудника полиции по составлению электронного протокола по делу об административном правонарушении в сокращенном производстве признать незаконным. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау суд

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