Российских музыкантов оштрафовали в Атырау: суд признал действия полицейских незаконными

Стражи порядка оштрафовали россиян за приставание в общественных местах, передает портал "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДП Атырауской области Инцидент произошел вечером 28 октября. Как следует из материалов дела, двое граждан России, сидели на лавочке за санаторием «Атырау», один из них играл на гитаре, а второй подпевал. Подошедшие полицейские составили на них протокол, который россияне оплатили на месте, так и не поняв за что. Как выяснилось позже на них составили протокол по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". При этом сами иностранцы заявили, что ни к кому не приставал