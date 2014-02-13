Иллюстративное фото с сайта www.oktopus.ru Иллюстративное фото с сайта www.oktopus.ru Экологи Волгоградской области утверждают, что Казахстан искусственно преграждает пути миграции степных антилоп, передает ИА «NewTimes.kz». Популяция сайгаков в Волгоградской области РФ снизилась в три раза — с 300 до 100 особей, сообщает газета «АиФ-Волгоград». По информации Волгоградского областного комитета природы, к уменьшению численности животных привел нерегулируемый выпас скота, браконьерство, мелиорация и волки. Также экологи заметили миграцию сайков в степи Казахстана, откуда они почти не возвращаются. «В зимний период на снежном покрове в степи четко выделялись их следы, по которым было видно, что животные прокладывали путь в северо-западном, южном, юго-восточном направлениях, направляясь к Казахстану. А из Казахстана в наши степи возвращается мало сайгаков. Пути миграции соседи преграждают искусственно», — пояснили в пресс-службе комитета. В свою очередь, экологи природного парка «Эльтонский» предлагают создать вольер для полувольного содержания сайгаков с последующей адаптацией их на воле. Между тем в Казахстане поголовье степных антилоп в 2013 году увеличилась почти в девять раз и достигло 187 тыс. особей.