Фото с сайта tvoiomsk.ru Фото с сайта tvoiomsk.ru В авиакатастрофе, которая произошла 11 февраля на северо-востоке Алжира, чудом выжил один человек, сообщили в министерстве обороны страны корреспонденту Agence France-Presse. Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован. По уточненным данным министерства, на борту находилось не 103 человека, как сообщалось ранее, а 78 человек. Все они, кроме одного, погибли. Напомним, военно-транспортный самолет C-130 Геркулес потерпел крушение в районе города Ум-эль-Буахи. Воздушное судно, на борту которого находились алжирские военнослужащие и члены их семей, в том числе женщины и дети, направлялось в город Константина. Как выяснилось, около полудня вторника самолет врезался в гору из-за плохих метеоусловий. В это время в районе трагедии была буря и сильный снегопад. На место падения самолета прибыли экстренные службы. Спасательные работы осложняются малодоступной гористой местностью и плохой погодой. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика объявил в стране национальный траур, который будет продолжаться три дня. В марте 2003 года в Алжире произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером компании Air Algerie. Тогда погибли 102 человека, один выжил.