Сегодня, 12 февраля, в колонии общего режима был проведен забег на лыжах на 750 метров. Всего в соревнованиях участвовали 45 человек, по пять человек из девяти отрядов. По словам начальника отряда РУ-170/2 Андрея СРАЛИЕВА, подобное спортивное мероприятие в учреждении они проводят впервые. - Для нас это первый опыт, - рассказал Андрей СРАЛИЕВ. - Надеемся, что не последний. Для активных участников и победителей мы подготовили подарки. Это небольшое денежное вознаграждение, а также внеочередные длительные и краткосрочные свидания, благодарственные письма, кубки. Лыжня была прямо на территории самой зоны. Чтобы пройти 750 метров, лыжникам приходилось обходить цех три раза. Некоторые заключенные держались на лыжах как настоящие спортсмены, а вот другие, как будто видели этот спортивный инвентарь впервые. - Я раньше часто катался на лыжах, но подзабыл уже, - говорит заключенный Бердибек КУСМАНОВ. - Хорошо, что проводят такие мероприятия, есть возможность размяться, покататься. Кстати, лыжи руководство режимного учреждения попросило в прокат у базы «Динамо».