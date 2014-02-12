Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Авиакомпания «Трансаэро» со 2 марта 2014 года начинает выполнять регулярный рейс по маршруту Москва – Актобе – Москва, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт компании. Рейс UN277/278 будет выполняться из московского аэропорта Домодедово два раза в неделю по следующему расписанию (время местное): Самолет будет вылетать из Москвы по средам и субботам в 2.20, прибытие в Актобе - в 5.45. Вылет из Актобе будет производиться в 6.45, прибытие в Москву - в 8.10. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737 по классу дисконт. По данным сайта, прямые рейсы авиакомпании связывают Москву с Астаной, Алматы, Актау, Атырау, Карагандой, Кокшетау, Костанаем и Шымкентом. Теперь список этих городов пополнит Актобе. Следует подчеркнуть, что полеты в Актобе расширяют географию низкобюджетных перевозок «Трансаэро» по классу дисконт. Этот новый продукт авиакомпании пользуется постоянно растущим спросом у ее клиентов в России и за рубежом. Билеты на рейсы «Трансаэро» между Москвой и Актобе уже поступили в продажу. Айдар БАЙЖАНОВ