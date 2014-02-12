- Бывшее здание гимназии "Ак Ниет" будет отремонтировано, и на его месте будет открыт детский садик на 360 мест, - сказал аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. Здание бывшей гимназии находится за зданием городского акимата. В данный момент там находится мини-центр на пять групп, и в здании функционирует только одно крыло.В мини-центре сообщили, что в конце февраля они ожидают закрытия на ремонт. По плану после всех ремонтных работ здесь откроют 12 групп, также будет существовать и мини-центр. Также аким города рассказал, что будет изменено освещение по улице Чагано-Набережная и по проспекту Евразия с энергосберегающими лампочками и заменой опор, не связанных между собой. Все провода будут безопасными и спрятаны под землю. Местный житель Мерген СУЛЕЙМЕНОВ похвалил акима за проведение Дня города, Нового года, а на Наурыз мейрамы предложил провести скачки "Ат жарысы". - Мы проработаем этот вопрос, можно было бы провести скачи в Круглоозерном, например, но мы подумаем, как это сделать в центре города! Руководитель НПО "Ак Отау" Алтынай ЕСКАЛИЕВА спросила. почему в городе нет нормальной, даже пусть платной справочной. По ее словам, служба 169 раньше была "нормальной", а теперь там долго приходится ждать оператора и выслушать много рекламных объявлений. Кульгинов ответил, что займется этим вопросом. После акиму города стали передавать записки из зала. В одной из них аким прочитал, что "уже три года, как подвели освещение к улицам Черненко и Вольнова в микрорайоне "Северо-Восток", но при этом забыли подключить свет". Чтобы ответить на это письмо, аким города поднял с места начальника отдела строительства города Уральск Малика ЕСНИЯЗА. Начальник отдела ответил, что освещение в эти районы города, действительно, подвели в 2012 году. Там готовы все линии электропередач, все подключено кроме освещения улиц. поскольку на него еще не готова техническая документация. По словам Еснияза, документы придут в марте этого года, и тогда проблема решится.