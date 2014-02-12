Фото с сайта medharmony.ru Фото с сайта medharmony.ru В результате профилактического медицинского осмотра учащихся школ у 13019 школьников выявлены проблемв со здоровьем, сообщает корреспондента портала «Мой ГОРОД». Это составляет порядка 30% всех учащихся. Из них заболеваемость сколиозом было обнаружено у 34-ех школьников или 0,2%, с патологией зрения - 2374 учащихся или 18,2%, с патологией нервных систем – 402 или 3,1%, с патологией органов пищеварения – 164 или 1,2%, с заболеваемостью эндокринной системы – 214 школьников или 1,6%. - Среди школьников отмечается рост заболеваемости нервной системы, пищеварения, органов зрения и эндокринной системы, - отметил руководитель областного департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Умирзак ЗИНУЛЛИН. Кроме этого, главного санитарного врача беспоит и состояние с туберкулезом в регионе. В прошлом году в области было зарегистрировано 509 впервые выявленных больных туберкулезом, показатель на 100 тыс населения составляет 90,8. В 2012 году этот показатель составлял 560 человек. Высокий показатель заболеваемости туберкулезом отмечается в Махамбетском районе - 117,2, в Курмангазинском районе – 111 человек. Был зарегистрирован 41 случай заболеваемости туберкулезом среди подростков (в 2012 году – 49 случаев), снижение составляет – 16,3%. - В прошлом году 38 человек умерло от туберкулеза, показатель на 100 тысяч населения составляет 6,7. Показатель смертности остается высоким в Атырау (9,7), в Кзылкугинском районе (9,6), в Махамбетском районе (9,5), - отметил Умирзак ЗИНУЛЛИН.