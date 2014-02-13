mil3Пожар произошел приблизительно в 8.40 вечера 12 февраля. Очевидцы прислали в редакцию портала «Мой ГОРОД» фотографии, судя по которым горит сам магазин. Происшествие собрало толпу наблюдателей. Однако позже стало известно, что загорелась наружная реклама, прикрепленная к стене магазина «Милавица». На место прибыла пожарная служба, возгорание было быстро потушено. Магазин никак не пострадал. Сгоревшая вывеска "Маталар — ткани«предположительно принадлежит магазину «Милавица». Выяснилось, что вывеска была светодиодная и, соответственно, подсоединена к электросети. По предварительной версии произошло замыкание. Напомним, 17 мая 2013 года горело здание магазина «Милавица». Тогда выгорело порядка 500-800 квадратных метров, в огне пострадали «Милавица», «Талисман» и «Лиса», а также помещение кафе «У камина».