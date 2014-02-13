Иллюстративное фото с сайта bigpicture.ru Иллюстративное фото с сайта bigpicture.ru К 3 годам лишения свободы и принудительному лечению от наркомании приговорена 30-летняя жительница Западно-Казахстанской области за хранение наркотиков. По данным пресс-службы областного суда, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело  в отношении жительницы ЗКО, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 ч.1-1 УК РК - "Приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта". Женщина была задержана сотрудниками полиции и в ходе обыска у нее нашли героин весом 4,13 грамма, что относится к особо крупному размеру. Согласно судебно-наркологической экспертизе задержанная сама страдает наркоманией и нуждается в принудительном лечении. Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание  в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего  режима. Кроме того, ей назначено принудительное лечение от наркомании по месту отбывания наказания.