Фото с сайта ru.wikipedia.org Фото с сайта ru.wikipedia.org Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о выборах 2016 года в интервью Bloomberg. На вопрос журналистов о том, каким видит переходный период Казахстана, Нурсултан Назарбаев ответил: "Интересный вопрос, который все задают, и хотят что-то такое услышать, и никогда не услышат, то, что хотят услышать. На заре независимости думали, как развиваться, у кого брать опыт, кто является для нас маяком, какая страна, какой лидер. И я подумал, что нельзя никого, никакую страну повторять, тем более у Казахстана своя история. Например, Ли Куан Ю интересен для нас, но Сингапур - город-государство - никак не может сравниваться с Казахстаном, но то, что они делали по образованию, здравоохранению, по привлечению инвестиций, это было интересно. Как Маргарет Тэтчер делала быстро приватизацию, это было интересно. Наша Конституция много взяла у Конституции генерала де Голля. Так что транзит (переходный период) обязательно будет, ничего застывшего нету. Существует Конституция, которая все предусмотрела. Каждые пять лет выборы, кого народ изберет, тот и будет возглавлять", - сказал он. Также Глава государства ответил и на вопрос о следующих выборах. "На следующих выборах, в 2016 году Вы приняли для себя решение, будете ли..?" - поинтересовались журналисты. "Я избран до конца декабря 2016 года, подойдет время - поговорим тогда", - ответил Президент Казахстана. Кроме того, в интервью изданию "Bloomberg" Назарбаев отмечал, что ожидает "серьезную" нефть на Кашагане. Назарбаев планирует, что производство на Кашагане поможет стране поддерживать рост экономики на уровне не менее шести процентов в год, вплоть до 2018 года. Выйдя на проектную мощность, месторождение будет обеспечивать более 370 000 баррелей нефти в день. Кроме того, отмечается, что этот объем может быть удвоен, если будет реализована вторая стадия проекта. "Казахстан должен решить, сколько нефти производить. Мы можем сказать: "пусть остальное останется для будущих поколений". Но мы не хотим так, мы продолжим работу", - сказал Президент.