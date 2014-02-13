Иллюстративное фото с сайта mslogist.ru Иллюстративное фото с сайта mslogist.ru Цены на билеты по международным маршрутам авиакомпании "Эйр Астана" в связи с корректировкой курса выросли на 7 - 10%. Об этом сегодня в ходе брифинга в СЦК сообщил вице-президент по правительственным, законодательным вопросам компании Ербол Оспанов, передает ИА Zakon.kz. По словам Е.Оспанова, прежние цены остались на маршруты «Астана-Москва», «Алматы - Москва», «Астана- Стамбул», «Алматы - Стамбул». Кроме того, данный перерасчет не коснется тарифов на внутренние маршруты (по Казахстану). Е.Оспанов также отметил, что корректировка курса тенге на 20%, которая произошла, отразится на финансовой деятельности компании, потому что структура доходов такова, что 70% продаж происходит в национальной валюте, при этом 65% расходов идут в валюте. "Все полеты заграницу - там идут расчеты не только в долларах, но и в евро. Самолеты закупаются, за запчасти, за лизинг самолетов - расчеты в валюте. Поэтому естественно будет тяжело, но тем не менее, компания ощущает свою социальную ответственность", - сказал представитель "Эйр Астаны". Напомним, что в авиакомпании “SCAT сообщили, что 12 февраля 2014 года автоматически произведен перерасчет стоимости авиабилетов на международных направлениях, заведенных в глобальной системе бронирования в долларах США, по новому курсу тенге. Тарифы на внутренних направлениях авиакомпании пока остались на прежнем уровне. Напомним также, что Нацбанк Казахстана сообщил, что принял решение с  11 февраля  2014 года отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Новый равновесный курс установлен на уровне 185 тенге за доллар плюс-минус три тенге, тогда как официальный курс Нацбанка на 11 февраля был установлен на уровне 155,56 тенге за доллар США