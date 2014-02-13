pogoda565Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на гидрометеослужбу ЗКО. Сегодня, 13 февраля, температура воздуха составит днем и ночью 0 - 5 градусов ниже нуля. - Завтра днем температура понизится,- говорит начальник отдела прогнозов Татьяна ШИЛИНГ.- На выходных столбик термометра опуститься лишь до минус 7 -12 днем и ночью.