Иллюстративное фото с сайта zn.ua Иллюстративное фото с сайта zn.ua Операции по пересадке сердца, печени и почек были экстренно проведены в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане, передает ИА «NewTimes.kz». Донором стал 47-летний мужчина, который скончался в центральной дорожной больнице. На трансплантацию органов дала разрешение его 72-летняя мать. «У него не было детей, остались лишь мама, сестра и брат. Несмотря на боль утраты и расхожие мнения людей об использовании органов умершего человека, 72-летняя женщина нашла в себе силы и дала согласие на трансплантацию сердца, печени и почек сына. Ее сын и дочь поддержали такое решение», — сообщает сайт YK.KZ. Сердце досталось мужчине, который ждал искусственного органа. Печень и почки были пересажены трем женщинам, самой младшей из них 20 лет. Все реципиенты уже переведены из реанимации, их состояние стабильно. Это позволяет говорить о том, что операция прошла успешно, отмечается в сообщении.