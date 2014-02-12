Иллюстративное фото с сайта rossoshru.ru Иллюстративное фото с сайта rossoshru.ru Суд №2 города Актобе огласил приговор по делу бывшего начальника колонии-поселения 168/3 Айдоса ТАХАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Его признали виновным в получении взятки, назначив за это наказание в в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд на пять лет запретил ТАХАНОВУ занимать государственные должности. Айдоса ТАХАНОВА задержали в середине лета 2013 года. Финполовцы изъяли у задержанного меченные купюры и колеса с титановыми дисками, которые были установлены на его автомобиле. По версии следствия меченные словом «ВЗЯТКА» четыре колеса и 200 тысяч тенге подполковник получил от одного из осужденных за послабление режима содержания. Отметим, что вместе с ТАХАНОВЫМ суд вынес приговор и одному из заключенных  колонии  168/3 - Бекзату АЙТХАНОВУ - за посредничество при передаче взятки. Он также был признан виновным и по совокупности совершенных ранее преступлений приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Добавим, уроженец Южно-Казахстанской области Айдос ТАХАНОВ, возглавлявший актюбинскую колонию всего полгода, не признал свою вину, с приговором суда не согласен и намерен обжаловать его в ближайшее время.