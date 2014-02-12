Отдел предпринимательства и раньше два раза в неделю проводил мониторинг цен.фото из архива "МГ" - В Уральске 90 крупных магазинов и 9 рынков. Два раза в неделю мы выборочно брали 10-15 магазинов, 2-3 рынка и проверяли цены на 50 наименований продуктов, - говорит Ринат ШАУЕНОВ. Вчера, 11 февраля,поручил проводить такой мониторинг каждый день и лично отчитываться, для того чтобы не допустить спекуляционных сделок. - С 11 февраля мы начали мониторить цены 2 раза в день, - говорит начальник отдела предпринимательства. - Больших повышений цен мы пока не наблюдаем. В случае спекуляций нарушителям будет предъявлен штраф от 100 до 150 МРП.