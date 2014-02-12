Глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов положительно отнесся к различным анекдотам о нем, распространившимся после решения о девальвации тенге. "Я на самом деле отношусь положительно, поскольку у меня, честно говоря, не было такой популярности до вчерашнего дня. По крайней мере, мой рейтинг в моей собственной семье вырос неимоверно, и мои члены семьи попросили умерить социальную активность, но, к сожалению, это не от меня исходит. Я очень рад, что чувством юмора обладают казахстанцы", - цитирует Келимбетова ИА "Новости Казахстан". Он признал, что ему "даже больше понравилось использование последнего американского фильма "Волк с Волстрита" и разные постеры с моим лицом". IMG-20140211-WA0003 Во вторник Нацбанк Казахстана сообщил, что принял решение с 11 февраля 2014 года отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Новый равновесный курс установлен на уровне 185 тенге за доллар плюс-минус три тенге, тогда как официальный курс Нацбанка на 11 февраля был установлен на уровне 155,56 тенге за доллар США.