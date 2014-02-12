Фото с сайта zakon.kz Фото с сайта zakon.kz Заместитель министра обороны Багдат Майкеев, задержанный за получение крупной взятки, назвал свой арест провокацией, сообщает ИА Zakon.kz. "Это провокация в отношении меня. Я не держал в руках вещи якобы переданные мне. Я не видел этих денег",- заявил журналистам в кулуарах суда Багдат Майкеев. Ранее СМИ сообщали, что сотрудники КНБ задержали Багдата Майкеева во дворе жилого дома в центре Астаны при получении взятки в 2 млн долларов. "Это неправда. Меня задержали на дороге. Позвонил коллега и назначил встречу. Когда я подъехал и отвернулся мне подкинули сумку. Я даже ее не открывал. Я был на личной машине",- рассказал подробности своего задержания подозреваемый. По словам источника, военный суд Акмолинского гарнизона санкционировал арест вице-министра обороны РК, передает КазТАГ. "Арест Майкеева санкционирован на срок до 20 февраля", - проинформировал сотрудник пресс-службы. Багдат Майкеев является заместителем министра обороны с 2011 года. Ранее он работал в должности первого заместителя начальника Юго-Восточного управления внутренних дел на транспорте; заместителя командующего Внутренними войсками МВД; начальника ДВД Алматинской области; советника МВД; начальника главного управления материально-технического обеспечения минобороны РК.