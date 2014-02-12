Фото с сайта www.kursiv.kz Фото с сайта www.kursiv.kz Добыча на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане, приостановленная 9 октября прошлого года из-за утечки, может возобновиться во второй половине 2014 года. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на краткосрочный прогноз Управления по энергетической информации США (EIA). При этом объемы добычи до конца 2015 года будут ниже целевого показателя, запланированного на первый этап, в размере 370 тысяч баррелей в сутки, так как технические трудности и высокие издержки не позволят расширить производство. "Между тем если добыча на Кашагане возобновится только в будущем году, то общий прогноз роста добычи нефти в Казахстане на ближайшие два года будет понижен", - отмечается в сообщении EIA. Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре прошлого года через две недели после начала из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре была обнаружена другая утечка. Изначально предполагалось, что добыча на Кашагане составит 8 миллионов тонн нефти в 2014 году и поднимется до 12 миллионов тонн в 2015 году, что позволит Казахстану войти в десятку крупнейших нефтедобывающих стран. Оператор разработки Кашагана, компания North Caspian Operating Co, сообщала в середине января, что ожидает результатов проверок трубопроводов к началу февраля. Затем будет приниматься решение о возобновлении добычи. Ранее министр нефти и газа Казахстана Карабалин заявил, что основные проблемы на трубопроводах месторождения Кашаган возникают в места сварочных соединений. Источник: Агентство экономической информации Прайм-тасс