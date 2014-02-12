- Мы построили этот дом за 12 месяцев, - сказал директор ТОО "АЛТИМ" Георгий СТАРОДУБЦЕВ. - Это 9-этажный дом, монолитный, железобетонный каркас, заполненный силикатным кирпичом. В нем 160 квартир, третий уровень комфортности, высота потолков - 2,7 метра, ламинатный пол, все средства коммуникации. Здесь есть подъездные пути, детские площадки, вся наружная инфраструктура. Подведены электричество, газ, все основные сети. Второй 10-этажный дом строила компания ТОО "Болашак-Т". - Более 800 человек подали заявление, приём заявлений начали в августе 2013 года, по процедуре установлены два месяца приёма заявлений, потом отбор клиентов по установленным критериям, - говорит. - Здесь 1-комнатная квартира - около 42 кв. м, 2-комнатная квартира - около 60, 3-комнатные - около 72. Стоимость 1 квадратного метра - 90 тысяч тенге. -Мы ждали наших квартир совсем недолго, - говорят будущие жители нового дома.- Устраивает местоположение квартир их качество, площадь и сам район. Также близкое расположение детского сада, стоянок, магазинов и автобусных остановок. Еще один 5-ти этажный 90-квартирный дом был возведен по программе «Жас Отау» в новом микрорайоне ПДП между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в поселке Зачаганск. Квартиры в этом доме получили молодые семьи и очередники городского акимата. Однако в этом доме только одно- и двухкомнатные квартиры.