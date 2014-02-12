Банк «Казком» покупает один доллар по 182,5 тенге, продает по 187,15 тенге, «Народный Банк» покупка - 183,5 тг, продажа - 185,5. «ЦентрКредит» покупает доллар по 183 тенге, а продает по 185. Между тем, ажиотаж с повышением цен продолжается. В отделе маркетинга ТОО «Сауда Инвест» сообщили, что приказа от руководства не поступало, и повышения у них не планируется. А вот в компании ТОО «Шанс» сообщили, что у них цены уже поднялись на 20%, но только на импортные товары. То же самое нам сказали и в представительстве компании «Procter & Gamble». - Наши цены еще вчера поднялись на 15-20%, думаю, с нами согласятся все торговые компании, работать в убыток никто не будет, - сказали в «Procter & Gamble».