Акиму области сельчане задавали самые разные вопросы. Уже после отчетов районных акимов Нурлан НОГАЕВ отметил, что с каждым годом меняется качество вопросов, задаваемых жителями сел. По словам главы региона, если раньше сельчан интересовали задержка пенсии и рост зарплат, то сейчас появились такие вопросы, как проведение оптико-волоконной связи и Интернет.- У нас в песках есть хорошая скважина питьевой воды, почему бы нам не забить там колодец и не обеспечить питьевой водой близлежащие населенные пункты? - спросил главу региона житель Сырымского района. - Вопрос с питьевой воды актуален по всей республике и благодаря государственной программе "Ак булак", этот вопрос планомерно решается, - ответил Нурлан НОГАЕВ. - Касательно Сырымского района, я хотел бы поднять вопрос трубопровода. Как вам всем известно, в граничащем с вами Каратюбинском районе есть большой запас пресной воды. В 90-ые годы существовал трубопровод 100 км до вашего района и планировалось еще 100 километров водопровода тянуть до города Уральск. А что мы сейчас имеем? Больше 100 км трубы разворовано, вы себе представляете? Да это строилось при Советском Союзе, но и тогда это строилось для жителей близлежащих районов и жителей города Уральск. Для нас с вами! Хочу Вас уверить, что вопрос обеспечения населения питьевой водой стоит в приоритете на повестке дня. Кроме того, аким области обратил внимание населения на экономию питьевой воды. - Хотел обратить ваше внимание на экономию пресной питьевой воды, она тоже имеет свойство заканчиваться, она не бесконечна. К примеру, я знаю, что есть случай, когда пресной питьевой водой люди поливают свой огород, это недопустимо. Мы знаем, какая проблема была в Чингирлауском районе, люди всего района вереницей тянулись к водовозу, а сейчас, когда по программе "Ак булак" провели воду, жители в этот же год попросили провести им техническую воду для огорода - потому что они поняли цену воде. Что касается других районов, где нет проблем ни с пресной, ни с технической водой, просьба относиться к ее расходованию благоразумно. Источники скважины пресной воды не бесконечны, разработка любых других требует внушительных средств. Еще одной наболевшей темой сельчан стало плохое состояние линий электропередач, которые они попросили главу региона заменить. - Чтобы привести в порядок линии электропередач области, нужно 60 миллиардов тенге, - ответил Нурлан НОГАЕВ. - Между тем, бюджет области составляет 120 миллиардов тенге. Если мы сейчас сразу выделим 60 млрд тенге, тогда нам придется 1 год ничего не делать, не строить, дети не должны будут учиться, многие предприятия не должны будут работать. По словам НОГАЕВА, акимат принял решение профинансировать ремонт линий электропередач из средств, выделенных на ЧС, поскольку «ЗАПКАЗРЭК» является стопроцентным госпредприятием и другими путями местные власти средств выделить ему не могут. В Теректинском районе сельчан интересовали практически те же вопросы - дороги и соцобъекты. О дорогах аким области ответил, что деньги выделены, но пока они будут направлены на строительство тех дорог, которые уже начали делать ранее. - Конечно, каждому жителю хочется, чтобы у них была хорошая дорога, хочет пользоваться благами цивилизации, но пока нужно подождать, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Қазақша айтқанда, бұдан да жаман күні тойға бардық қой. Шыдай тұрыңдар, ағайын! На этот же год в Теректинском районе запланирована газификация населенных пунктов, строительство социальных объектов и обеспечение питьевой водой. Отчет самого акима области Нурлана НОГАЕВА состоится в 15.00 20 февраля в большом зале здания «Нур Отана».